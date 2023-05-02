Ерофеев Федор Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ерофеев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3028. ЕРОФЕЕВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, 40 л., Вельск. у., Бестужевск. в., д. Ивашевской. Архангельск. Губсуд. Ст. 108, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8/Х—24.
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