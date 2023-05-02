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Сидорова Агриппина Захаровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидорова
Имя
Агриппина
Отчество
Захаровна
Дата исполнения приговора
22 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
28730. СИДОРОВА, АГРИППИНА ЗАХАРОВНА, 39 л. Гр. Боровск. у., Никольск. в., д. Юрково; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 22 апр. 920.

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