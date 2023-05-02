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Батаков Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батаков
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
13124. БАТАКОВ, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л. Гр. В.-Устюжск. у., Страдной в., с. Савина; — Н. С. 9 уч. В.-Устюжск. у. Убийство, лиш. св. 10 л., с зач. 2 м. и 17 д. пр. з. Исп. 6 нояб. 920.

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