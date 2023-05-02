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Чистяков Дмитрий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистяков
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
31 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
13403. Чистяков Дмитрий Петрович, 38 л., Шадринск. окр., Песчанск. р., д. Заозерной. Н. С. 4 уч. Шадринск. окр. Ст. 1406, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 31 янв. 926.

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