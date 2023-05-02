Розенберг Фаня Борисовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розенберг
- Имя
- Фаня
- Отчество
- Борисовна
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8290. РОЗЕНБЕРГ ФАНЯ БОРИСОВНА, 20 л., Могилевск. г. Н. С. 4 уч. г. Витебска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 6 февр. 923
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