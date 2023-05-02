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Прохорова Вера Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохорова
Имя
Вера
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
27962. ПРОХОРОВА, ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, 21 г. Гр. Серпуховск. у., Лопаснинск. в., д. Вопосье; — Н. С. Таганск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. замен. пр. р. 2 г. Исп. 25 нояб. 920.

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