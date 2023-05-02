Артемова Елизавета Евдокимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Евдокимова
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129616. АРТЕМОВА, ЕЛИЗАВЕТА ЕВДОкимова (дѣв. фам. Малышева). К. Подольск. у., Молодинск. в., с. Подвязнова, 30 л.; — Москов. Ст. С. М. С. 22 Сент. 909, 169 М., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 909 г. № 112851, тюр. 10 м. Исп. 10 Окт., счит. ср. съ 6 Іюля 909. | 909 35347 169 М.
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