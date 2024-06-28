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Жуков Иван Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуков
Имя
Иван
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
46767. ЖУКОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Кашир. у., Колтовск. в., с. Тараскова, 22 л.; — Кашир. Г, С., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Іюня 905.

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