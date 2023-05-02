Трушков Федор Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трушков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12137. ТРУШКОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 18 л., Вятск. у., Макарьевск. в. д. Талицы. Н. С. 1 уч. г. Вятки. Ст. Ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. П. В. З. С.. 25/ІѴ—24.
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