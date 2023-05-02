Слабожинский Евгений Казимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Слабожинский
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Казимирович
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9171. СЛАБОЖИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ КАЗИМИРОВИЧ, 19 л., Лецельск. у., Каменск. в. Витебск. Губсуд. Ст. 112, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 июня 9233.
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