Киприн Лазарь Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киприн
- Имя
- Лазарь
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5874. КИПРИН ЛАЗАРЬ СТЕПАНОВИЧ, 32 л., Ишимск. у., Армионск. в., д. Алковой, Н. С. 1 уч. Ишимск. у., Ст. 142, лиш. св. 8 л., Исп. 23 июня 923.
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