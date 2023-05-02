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Киприн Лазарь Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киприн
Имя
Лазарь
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5874. КИПРИН ЛАЗАРЬ СТЕПАНОВИЧ, 32 л., Ишимск. у., Армионск. в., д. Алковой, Н. С. 1 уч. Ишимск. у., Ст. 142, лиш. св. 8 л., Исп. 23 июня 923.

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