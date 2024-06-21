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Алипов Федот Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алипов
Имя
Федот
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
28 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129429. алиповъ, федотъ андреевъ. К. Полоцк. у., Ловожск. в., д. Мамойкина, 33 л.; — З. Н. 5 уч. Полоцк. у., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 28 Авг. 909.

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