Гуляев Лазарь Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляев Лазарь Михеевич

Гуляев Лазарь Михеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуляев
Имя
Лазарь
Отчество
Михеевич
Дата исполнения приговора
31 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3571. ГУЛЯЕВ ЛАЗАРЬ МИХЕЕВИЧ, 21 г., Оханск. у., Григорьевск. в., д. Дьяковой. Н. С. 5 уч. Оханск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр 2 г. Исп. 31 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.