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Фомичева Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомичева
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
04 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
10676. ФОМИЧЕВА АННА ИВАНОВНА, 33 л. Каширск. у., Ростовецк. в., д. Тишкино. Н. С. Сухаревск. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 4/ѴІ—26.

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