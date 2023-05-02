Голенищев Николай Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голенищев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46117. ГОЛЕНИЩЕВЪ, НИКОЛАЙ ПЕТровъ. К. Архангельск. у., Вознесенск. в., д. Настасьевской, 44 л.; — Архангельск. О. С. (во 2 р.), 114, 134, 135, 9 и 3 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Мая 905. | 97 84179 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.