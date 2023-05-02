Годлевский Вернард-Ромуальд Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Годлевский
- Имя
- Вернард-Ромуальд
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46112. ГОДЛЕВСКІЙ, ВЕРНАРДЪ-РОМУальдъ Петровъ. Дворян., 26 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіев. О. С., 152, 1656 и 1667 У., 12, 169, 172 и 174 М., съ лиш. ос. пр., тюр. 2 м. Исп. 23 Мая 905.
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