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Хыс Ян Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хыс
Имя
Ян
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140931. ХЫСЪ, ЯНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Гарволин. у., гм. Трояновъ, д. Яблоновецъ, 27 л.; — Гм. С. 5 окр. Гарволин. у. 30 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Окт. 909.

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