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Шулепов Андрей Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шулепов
Имя
Андрей
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
08 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
8346. ШУЛЕПОВ, АНДРЕЙ ФЕДОТОВИЧ, 37 л. Гр. Устьсысольск. у., Дошульск. в., д. Бор; - Н. С. 5 уч. Устьсысольск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 8 авг. 919.

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