Гончаров Леонтий Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончаров
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2000. ГОНЧАРОВ ЛЕОНТИЙ МОИСЕЕВИЧ, 22 л., б. Витебск. г. и у., Лосвицск. в., д. Топорино. В. Т. 5 стр. корп. Ст. 1 ч. 202, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ХІІ—24.
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