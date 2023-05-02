Ли-Дин-Сан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ли-Дин-Сан
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8083. ЛИ-ДИН-САН, 23 л. Рд. в. г. Пекине Грозненск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 1 г. 8 м. 29 дн. Исп. 23 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.