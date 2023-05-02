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Романченков Степан Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романченков
Имя
Степан
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
23 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8335. РОМАНЧЕНКОВ СТЕПАН ФЕДОСЕЕВИЧ, 29 л., Демидовск. у., Иньковск в., д. Кожухова. Н. С. 2 уч. Смоленск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 23 авг. 923

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