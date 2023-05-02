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Зубков Иван Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубков
Имя
Иван
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5025. ЗУБКОВ ИВАН АКИМОВИЧ, 21 г., Курск. у., Долговск. в., д. Апальковой. Курск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 114 ч. 1, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 19 ноября 923.

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