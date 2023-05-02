Туник Аким Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туник
- Имя
- Аким
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140205. ТУНИКЪ, АКИМЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Сосницк. у., Холминск. в., хут. Долгой-Гребли, 24 л.; — Г. С. г. г. Кролевца и Коропа 22 Апр. 909, 169 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 17 Окт. 909.
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