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Туник Аким Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Туник
Имя
Аким
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140205. ТУНИКЪ, АКИМЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Сосницк. у., Холминск. в., хут. Долгой-Гребли, 24 л.; — Г. С. г. г. Кролевца и Коропа 22 Апр. 909, 169 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 17 Окт. 909.

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