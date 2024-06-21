Богданов Александр Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143230. БОГДАНОВЪ (младшій), АЛЕксандръ Богдановъ (Алексѣевъ) (онъ же Якименко, Ефименко и Акименко). К. Бѣлозер. у., Бечевинск. в., д. Алексина, 28 л., рд. въ г. Бѣловерскѣ; — Череповецк. О. С. 2 Окт. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 6 Нояб. 909. | 907 78889 169 М. | 99 79629 170¹ М. | 907 22841 1534 У. | 93 23766 170¹ М. | 906 16741 170¹ М.
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