Жарков Трофим Родионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жарков
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Родионович
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4585. ЖАРКОВ ТРОФИМ РОДИОНОВИЧ, 60 л., Скопинск. у., Полянск. в., с. Дмитриева. Н. С. 4 уч. Скопинск. у. Ст. 180, пор. пр. 1 г. Исп. 15 ноября 923.
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