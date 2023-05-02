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Жарков Трофим Родионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жарков
Имя
Трофим
Отчество
Родионович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4585. ЖАРКОВ ТРОФИМ РОДИОНОВИЧ, 60 л., Скопинск. у., Полянск. в., с. Дмитриева. Н. С. 4 уч. Скопинск. у. Ст. 180, пор. пр. 1 г. Исп. 15 ноября 923.

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