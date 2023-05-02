Дзиньковский Дмитрий Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзиньковский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102299. ДЗИНЬКОВСКіЙ, ДМИТРІЙ МАТвѣевъ (онъ же Зеньковскій), 21 г. К. Холмск. у., гм. Павловъ, д. Вулька-Канская; — Люблин. О. С., 24 Мая 911, 133, 152 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. Гм. С. 3 окр. Холмск. у. отъ 7 Сент. 910 г. (38 М.) и по слож. съ нак. по приг. М. Съѣзд. 1 окр. Люблин. г. отъ 21 Апр. 911 г. (169 и 170 М., тюр. 10 м., арест. отд. 1 г. и 11 м. Исп. 27 Іюля 911.
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