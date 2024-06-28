Бутиков Александр Ананьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутиков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ананьев
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45510. БУТИКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АНАНЬевъ (онъ же Ананьевъ). К. Опочецк. у., Полянск. в., д. Меньковой, 20 л.; — Псков. О. С. (въ 3 р.), 152 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 48185, тюр. 2 г. Исп. 11 Апр. 905. | 903 30423 169 М. | 900 61806 169 М.
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