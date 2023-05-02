Бекасова Евфросинья Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекасова
- Имя
- Евфросинья
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130001. бЕКАсОВА, ЕВФРОСИНЬЯ семенова. К. Смоленск. г., Бѣльск. у., Николо-Вѣтлицк. в., д. Староселья, 24 л.; — Г. С. 1 уч. г. Смоленска 4 Іюля 909, 16, 189 и 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 26 Окт. 909.
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