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Бекасова Евфросинья Семенова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бекасова
Имя
Евфросинья
Отчество
Семенова
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
130001. бЕКАсОВА, ЕВФРОСИНЬЯ семенова. К. Смоленск. г., Бѣльск. у., Николо-Вѣтлицк. в., д. Староселья, 24 л.; — Г. С. 1 уч. г. Смоленска 4 Іюля 909, 16, 189 и 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 26 Окт. 909.

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