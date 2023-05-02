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Ибрагимов Кузьма Ахметович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ибрагимов
Имя
Кузьма
Отчество
Ахметович
Дата исполнения приговора
26 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5072. ИБРАГИМОВ КУЗЬМА АХМЕТОВИЧ, 28 л., Мензелинск. у., Нюргайск. в., д. Азалаг-Кози. Амурск. Губсуд. Ст. 160, лиш. св. 9 м. 14 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 26 июня 923.

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