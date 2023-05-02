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Лютц Георгий Августович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лютц
Имя
Георгий
Отчество
Августович
Дата исполнения приговора
23 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8415. ЛЮТЦ ГЕОРГИЙ АВГУСТОВИЧ, 29 л., г. Екатеринослава. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 2 г. Исп. 23 июля 923.

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