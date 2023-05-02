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Паутов-Неустроев Кондратий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Паутов-Неустроев
Имя
Кондратий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7501 ПАУТОВ-НЕУСТРОЕВ КОНДРАТИй АЛЕКСЕЕВИЧ,23 л., Бийск. у., Куяганск. в., с. Тоурик. Н С. 11 уч. Бийск. у. Ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 3 г Исп. 24 окт. 923.

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