Дудник Самуил Илларионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудник
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Илларионович
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4174. ДУДНИК САМУИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 22 л., Омск. у., Одесск. в., с. Лобенка. В. Т. Западно-Сибирск. окр. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 10 сент. 923.
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