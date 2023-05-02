Ованесов Иосиф Хачатуров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ованесов
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Хачатуров
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85638. ОВАНЕСОВЪ, ІОСИФЪ ХАЧАТУровъ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Казахск. у., Татловск. в., с. Татоикенда; — Елисаветпольск. О. С., 23 Февр. 911, 119, 133 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг. Кавказ. Воен. О. С. отъ 31 Іюля 909 г. (за покуш. на убійство городов., каторж. раб. 12 л.), каторж. раб. 13 л. и 9 м. Исп. 30 Апр. 911.
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