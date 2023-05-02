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Курмышев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курмышев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7680. КУРМЫШЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., Саратовск. у., Вязовск. в., д. Хлебновки. Н. С. 1 р. г. Саратова. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 16 мая 923.

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