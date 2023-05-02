Сиротин Федор Макаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сиротин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Макаров
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 303
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98630. СИРОТИНЪ, ФЕДОРЪ МАКАровъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Чернаго Яра; — Астрахан. О. С., 21 Мая 911, 132, 1647 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 151066, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 154065, З. Н. 1 уч. Чернояр. у. отъ 30 Нояб. 906 г. (177 М., тюр. 6 м.) и У. Чл. О. С. по Черноярск. у. отъ 15 Апр. 907 г. (170¹ М., тюр. 1 г.) арест. отд. 4½ г. Исп. 28 Іюня 911.
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