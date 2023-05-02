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Попович Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попович
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10647. Попович Владимир Иванович, 36 л., Московск. г. В. Т. 2 стр. кор. Ст. ст. 8 ПВП, 1 ч. 113 УК, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 3 июня 926.

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