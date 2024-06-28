Зырянов Филипп Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зырянов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46943. ЗЫРЯНОВЪ, ФИЛИППЪ СЕМЕновъ. К. Кунгур. у., Филипповск. в., д. Плѣхановой, 38 л.; — Пермск. О. С., 1 ч. 1692 У. и Выс. маниф. 904 г., ст. лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 31 Марта 905.
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