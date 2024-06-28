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Зырянов Филипп Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зырянов
Имя
Филипп
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46943. ЗЫРЯНОВЪ, ФИЛИППЪ СЕМЕновъ. К. Кунгур. у., Филипповск. в., д. Плѣхановой, 38 л.; — Пермск. О. С., 1 ч. 1692 У. и Выс. маниф. 904 г., ст. лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 31 Марта 905.

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