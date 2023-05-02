Чирков Гавриил Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Гавриил Анисимович

Чирков Гавриил Анисимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чирков
Имя
Гавриил
Отчество
Анисимович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
11759. ЧИРКОВ, ГАВРИИЛ АНИСИМОВИЧ, 38 л. Гр. Сарапульск. у., Чутырск. в., д. Левой Кушыг; — Н. С. 14 уч. Сарапульск. у. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 4 л. условно, с лиш. пр. 5 л. Исп. 9 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close