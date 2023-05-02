Рутшевитц Карл-Вильгельм-Гуго Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рутшевитц
- Имя
- Карл-Вильгельм-Гуго
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86952. РУТШЕВИТЦЪ, КАРЛЪ-ВИЛЬгельмъ-Гуго Якобовъ, 18 л. Цех. г. Риги; — М. С. 9 уч. г. Риги, 4 Марта 911, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Апр., счит. ср. съ 4 Марта 911. | 26 Апр. 910 г. М. С. 1 уч. г. Риги, 169, 3 п. 171 и 172 М., тюр. 1½ м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.