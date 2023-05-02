Гусак Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусак
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46365. ГУСАКЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Каз. с. Гирявыхъ-Юсковецъ, Лукск. в., Лохвицк. у., 15 л.; — У. Чл. О. С., по Лохвицк. у., 6, 11 и 170¹ М., арестн. домъ 3 м. Исп. 15 Іюня 905.
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