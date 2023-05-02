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Ильиных Семен Никандрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильиных
Имя
Семен
Отчество
Никандрович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
15516. ИЛЬИНЫХ, СЕМЕН НИКАНДРОВИЧ, 52 л. Гр. Каменск. у., Баевск. в., д. Верх.-Чуминской; — Н. С. 7 уч. Каменск. у. Пьянство, пр. р. 6 м. Исп. 18 июня 920.

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