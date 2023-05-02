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Ахобадзе Иван Иесеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахобадзе
Имя
Иван
Отчество
Иесеев
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
129700. АХОБАДЗЕ, ИВАНЪ (ІОНА) ІЕсеевъ (Іосифовъ). К. Кутаисск. у., с. Кулашей, 28 л.; — Кутаисск. О. С. 15 Іюня 909, 134, 135, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 11 Окт. 909.

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