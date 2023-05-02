Ахобадзе Иван Иесеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахобадзе
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иесеев
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129700. АХОБАДЗЕ, ИВАНЪ (ІОНА) ІЕсеевъ (Іосифовъ). К. Кутаисск. у., с. Кулашей, 28 л.; — Кутаисск. О. С. 15 Іюня 909, 134, 135, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 11 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.