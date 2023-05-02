Гамзат-Оглы Магомат
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гамзат-Оглы
- Имя
- Магомат
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21937. ГАМЗАТЪ-ОГЛЫ, МАГОМАТЪ. К. Аварск. окр., с. Аваръ-аула, 18 л.;—М. С. Петров. Мир. отд., Дагестанск. обл., 16, 169, 2 и 5 п. 170, 1 п. 170¹, 172 и 180 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 21938, гдѣ мѣсто прип. указ. неправильно, тюр. 8 м. Исп. 26 Авг. 908.
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