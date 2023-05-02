Краснов Петр Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Петр Моисеевич

Краснов Петр Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснов
Имя
Петр
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
19 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6981. КРАСНОВ ПЕТР МОИСЕЕВИЧ, 31 г., Белозерск. у., Борисовой. в. и с., Н. С. 3 уч. Белозерск. у., Ст. 144, лиш. св. 2 г., Исп. 19 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.