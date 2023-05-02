Маневич Давид Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маневич
- Имя
- Давид
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84641. МАНЕВИЧЪ, ДАВИДЪ МОИСЕевъ, 60 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Одессы; — Одесск. О. С., 80 Апр. 911, 173, 2 п. 174 и 175 М., 152, 152¹, 1666 и 2 п. 1671 У., арест. отд. 2 г., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 10 Іюня 911. | 902 55477 1666 У. | 84 58538 1692 У. | 18 Дек. 73 г. Одесск. О. С., 1666 У., съ лиш. ос. пр. сосл. Самарск. г.
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