Аленов Николай Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аленов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129414. АЛЕНОВЪ, НИКОЛАЙ НИКОлаевъ (онъ же Аллиновъ и Алленовъ). К. Чернск. у., Никольско-Вяземск. в., д. Сидорова, 21 г., рд. въ г. Орлѣ; — Орловск. О. С. 10 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 8 Окт. 909. | 909 522 169 М. | 906 26461 170 М. | 908 118771 172 М. | 905 59296 172 М.
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