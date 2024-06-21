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Аленов Николай Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аленов
Имя
Николай
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
129414. АЛЕНОВЪ, НИКОЛАЙ НИКОлаевъ (онъ же Аллиновъ и Алленовъ). К. Чернск. у., Никольско-Вяземск. в., д. Сидорова, 21 г., рд. въ г. Орлѣ; — Орловск. О. С. 10 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 8 Окт. 909. | 909 522 169 М. | 906 26461 170 М. | 908 118771 172 М. | 905 59296 172 М.

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