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Никитинская Ульяна Якимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитинская
Имя
Ульяна
Отчество
Якимовна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
5094. Никитинская Ульяна Якимовна, 52 л. Гр. Тотемск. у., Минск. в., д. Филинской, — Н. С. 4 уч. Тотемск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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