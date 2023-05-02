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Голышев Прокофий Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голышев
Имя
Прокофий
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
46159. ГОЛЫШЕВЪ, ПРОКОФІЙ ПАВловъ. К. Ветлуж. у., Хорошевск. в., д. Подволочной, 22 л.; — Костром. О. С., 149, 150 и 1480 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 30 Мая 905.

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