Бурдзань Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурдзань
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45482. БУРДЗАНЬ, ИВАНЪ (внѣбрачн.). К. Бѣлгорайск. у., гм. Соль, с. Майданъ-Старый, 25 л.; — М. С. г. Бѣлгорая (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 905. Симъ приг. поглощ. приг. Гм. С. 1 окр. Бѣлгорайск. у. отъ 23 Мая 905.
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