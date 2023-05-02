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Подчайков Макарий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подчайков
Имя
Макарий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7817. ПОДЧАЙКОВ МАКАРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 17 л., Балашовск. у., Аркалакск. в., д. Полухино. Саратовск. Губсуд. Ст. 197, лиш. св. 5 л. Исп. 19 дек. 1923.

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